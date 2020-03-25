Наречена українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова розповіла про стосунки з рідним батьком.

Дівчина зізналася, що раніше її батьки мали спільний бізнес, але тато збанкрутував і заклав їх будинок у банк, пише "ТСН".

Instagram @repyahovakate

Тепер, за словами Катерини, тато погрожує забрати у дітей і колишньої дружини все, що у них є.

"У нього не все нормально з психікою. Він ненавидить своїх дітей, намагається забрати все, що у нас є. Він називає маму ненормальною. Пише на неї в прокуратуру, знаходить якісь документи 10-річної давності, а у них було спільне виробництво, і намагається її в чомусь звинувачувати. Здорова людина такого не зробить", – розповіла Реп'яхова.

Також вона додала, що не спілкується з батьком.

Instagram @repyahovakate

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віктор Павлік пішов від своєї дружини Лариси, з якою прожив 7 років, до свого концертного директора Катерини Реп'яхової. Пізніше дівчина, яка молодша за артиста на 28 років, поскаржилася на цькування в мережі через роман із Павліком.

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