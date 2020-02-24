Молода наречена Павлика повністю оголилася в душі: гаряче фото

Наречена українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова блиснула голим тілом на новому пікантному знімку.

Відверта фотографія з'явилася на сторінці дівчини в Instagram.

Катерина Репяхова і Віктор Павлик Instagram @repyahovakate

Так, на фото Катерина сфотографована в душі. При цьому, в кадрі наречена Павлика позує повністю голою, демонструючи струнку фігуру.

Примітно, що під гарячим знімком Репяхова опублікувала емоційний пост, в якому поскаржилася, що ЗМІ перекрутили її слова:

"Зайшла почитала в інтернеті, яку маячню пишуть ці брудні журналісти, некоректно цитуючи моє інтерв'ю, вивертаючи все з метою підняти активність на своїх порталах і веб-сайтах. Відмилася, відхрестилася від цього бруду і пішла далі любити свого найкращого в світі майбутнього чоловіка. І так, на зло всім вам, ми проживемо до 100 років і помремо в один день".

Катерина Репяхова і Віктор Павлик Instagram @repyahovakate

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віктор Павлик пішов від своєї дружини Лариси, з якою прожив 7 років, до свого концертного директора Катерини Репяхової. Пізніше дівчина, яка молодша за артиста на 28 років, поскаржилася на цькування в мережі через роман з Павликом.

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