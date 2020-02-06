Молода коханка Аль Пачіно розкрила свій секрет

Нова кохана актора Аль Пачіно ізраїльська артистка Мейтал Дохан поділилася своїм жіночим секретом.

Мейтал написала в Інстаграм, якою насправді має бути жінка і прикріпила до запису свою спокусливу фотографыю в екстремально мініатюрному платті.

Мейтал Дохан

Судячи з усього, обраниця легендарного Аль Пачіно слідує озвученому принципу, тому їй і вдалося розтопити серце такого бойфренда.

На думку Дохан, в жінці повинні поєднуватися два "я": та, якою вона є насправді, і та, якою вона хоче бути.

Раніше ОBOZREVATEL публікував гарячі фото молодої коханки Аль Пачіно МЕЙТАН Дохан. Їх різниця у віці складає 39 років.

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