Молода і ще невідома Меріл Стріп: у мережі знову спливло архівне фото актриси в метро

У мережі показали архівне фото американської актриси Меріл Стріп. Її "спіймали" під час їзди в метро Нью-Йорка.

Кадр був викладений у Twitter "Історичне фото". Він датується 1981 роком. У цей час Стріп ще не була такою популярною.

Меріл Стріп GoldDisk

Фото зробив Тед Тай. На ньому молода актриса стоїть у вагоні метро, стіни якого неабияк змальовані графіті.

Причому, про цей знімку часто згадують прихильники. Було навіть припущення, що актриса їхала тоді якраз після невдалих проб для зйомок у фільмі "Кінг-Конг". Однак, насправді, знімок зроблений через кілька років після роботи над цією картиною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Меріл Стріп у 2017 році вступила в суперечку з главою США Дональдом Трампом і стала героїнею соцмереж.

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