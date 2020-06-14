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14 червня • оновлено в 04:53
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Молода і ще невідома Меріл Стріп: у мережі знову спливло архівне фото актриси в метро

1.5т
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У мережі показали архівне фото американської актриси Меріл Стріп. Її "спіймали" під час їзди в метро Нью-Йорка.

Кадр був викладений у Twitter "Історичне фото". Він датується 1981 роком. У цей час Стріп ще не була такою популярною.

Меріл Стріп

Меріл Стріп

GoldDisk

Фото зробив Тед Тай. На ньому молода актриса стоїть у вагоні метро, стіни якого неабияк змальовані графіті.

Молода і ще невідома Меріл Стріп: спливло архівне фото актриси в метро

Причому, про цей знімку часто згадують прихильники. Було навіть припущення, що актриса їхала тоді якраз після невдалих проб для зйомок у фільмі "Кінг-Конг". Однак, насправді, знімок зроблений через кілька років після роботи над цією картиною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Меріл Стріп у 2017 році вступила в суперечку з главою США Дональдом Трампом і стала героїнею соцмереж.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Меріл Стріп
Місце
США Нью Йорк
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