Молода дружина Віктора Павліка про різницю у віці: ще мене переживе

Дружина українського артиста Віктора Павліка Катерина Реп'яхова, яка молодша від чоловіка на 28 років, заявила, що вік – це лише цифри і все досить відносно.

Про це дівчина написала у новому пості в своєму Instagram-акаунті, опублікувавши романтичний кадр з коханим (фото дивіться нижче).

"Вирішили ми з ВП (Віктор Павлік. – Ред.) здати базові аналізи, перевірити здоров'я. У ВП аналізи дуже хороші. У мене є питання. Ось вам і різниця 30 років. Ми пожартували, що він ще мене переживе", – поділилася Реп'яхова.

Павліка і Реп'яхову не бентежить різниця у віці Instagram @repyahovakate

Користувачі соцмережі погодилися з дівчиною і написали їй безліч компліментів. Проте знайшлися й такі, які не розуміють рішення Реп'яхової вийти заміж за чоловіка, який старший на 28 років.

"Красива пара! Здоров'я вам обом, щастя і любові!", "Мені дуже подобається ваша пара", "Не буває різниці у віці, буває різниця в розумі. Людям добре разом, вони щасливі, це головне в житті", "Все одно ніколи не зрозумію молодих дівчат, які виходять заміж за чоловіків у віці", – написали в коментарях.

Скриншот коментарів Instagram @repyahovakate

Скриншот коментарів Instagram @repyahovakate

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня 2020 року Реп'яхова з Павліком одружилися, про що повідомили через 12 днів.