Молода дружина Петросяна зачепила Степаненко в мережі: що трапилося

31-річна дружина російського гумориста Євгена Петросяна Тетяна Брухунова відповіла на критику в мережі, зачепивши ексдружину артиста Олену Степаненко.

Так, на особистій сторінці Брухунової в Instagram один з користувачів залишив різкий коментар.

Тетяна Брухунова й Олена Степаненко

Зокрема, підписниця написала під однією з фотографій Тетяни, що не поважає її через те, що вона повела Петросяна з сім'ї.

"Не поважаю подібних жінок. Виходить дружина з ним десять років і в горі, і в радості, і майно все нажили... А тут дружина стала старіти й ось воно щастя. Не сказала б слово, побачивши в профілі щасливі фото з чоловіком, всяке трапляється. Вам все повернеться", – написала підписниця.

Брухунова не стала ігнорувати коментар і відповіла:

"А як же три попередні дружини? До тієї дивовижної четвертої, про яку ви говорите. Там роки спільного життя. І навіть дитина".

Зазначимо, що Степаненко була четвертою дружиною Петросяна. Від першого шлюбу у гумориста є дочка Вікторина.

Олена Степаненко Instagram @esheneve4er

Тетяна Брухунова Instagram @bruhunova

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Олена Степаненко поділилася архівною фотографією, на якій деякі шанувальники порівняли її з молодою дружиною Євгена Петросяна Тетяною Брухуновою.