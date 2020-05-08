Молода дружина Петросяна відмовилася носити обручку: в чому причина
Молода дружина російського гумориста Євгена Петросяна Тетяна Брухунова пояснила, чому не носить обручку.
Зокрема, про це 31-річна жінка написала в коментарях під одним зі своїх знімків в Instagram.
Так, днями в соцмережі Брухунова опублікувала нову фотографію, на якій позує в стильному образі та з конваліями в руках.
Однак одна з підписниць зазначила, що на пальці у Тетяни немає обручки. Тому жінка поцікавилася у дружини Петросяна:
"Ви не носите обручку?"
На що Брухунова відповіла, що вважає носіння обручки атавізмом. На її думку, це вже давно втратило своє значення.
Крім того, за словами Тетяни, її батьки прожили в шлюбі багато років, і при цьому батько не носив обручку:
"Мій тато теж не носив обручку, тому що працював фізичною працею. І це не завадило їм прожити з мамою 34 роки в шлюбі до дня його смерті".
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Тетяна Брухунова зізналася, як її батьки поставилися до їхнього весілля з Євгеном Петросяном.