Молода дружина російського гумориста Євгена Петросяна Тетяна Брухунова написала гнівний пост, в якому висловилася про коронавірус.

Так, емоційну заяву жінка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Євген Петросян і Тетяна Брухунова popcornnews.ru

У пості Брухунова заявила, що ті підписники, які наганяють паніку через коронавірус, будуть заблоковані. За словами Тетяни, вона "вибирає життя".

"Всі, хто нагнітає паніку через коронавірус та впадають в істерику під моїми фотографіями будуть заблоковані! Я не хочу читати маячню! Всі ми дорослі люди! Кожен вибирає, як йому поводитися в тій чи іншій ситуації. Я вибираю – життя! Але з корективами на конкретну ситуацію. Мені не складно кожні 30 хвилин мити руки. Мені не важко користуватися антисептиком. Вам же якщо до душі – забитися в шафу і кричати, що почався апокаліпсис – ок! Тільки мене про це повідомляти необов'язково!", – пише Брухунова.

Примітно, що зараз Тетяна та Євген відпочивають в Дубаї, звідки регулярно діляться фотографіями.

Євген Петросян в Дубаї Instagram @petrosyanevgeny

Тетяна Брухунова в Дубаї Instagram @bruhunova

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що колишній стиліст російської співачки Алли Пугачової Джордж Ровалс розкритикував зовнішній вигляд Тетяни Брухунової.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.