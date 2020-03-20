Молода дружина російського гумориста Євгена Петросяна Тетяна Брухунова написала гнівний пост, в якому висловилася про коронавірус.
Так, емоційну заяву жінка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Євген Петросян і Тетяна Брухунова
popcornnews.ru
У пості Брухунова заявила, що ті підписники, які наганяють паніку через коронавірус, будуть заблоковані. За словами Тетяни, вона "вибирає життя".
"Всі, хто нагнітає паніку через коронавірус та впадають в істерику під моїми фотографіями будуть заблоковані! Я не хочу читати маячню! Всі ми дорослі люди! Кожен вибирає, як йому поводитися в тій чи іншій ситуації. Я вибираю – життя! Але з корективами на конкретну ситуацію. Мені не складно кожні 30 хвилин мити руки. Мені не важко користуватися антисептиком. Вам же якщо до душі – забитися в шафу і кричати, що почався апокаліпсис – ок! Тільки мене про це повідомляти необов'язково!", – пише Брухунова.
Примітно, що зараз Тетяна та Євген відпочивають в Дубаї, звідки регулярно діляться фотографіями.
Євген Петросян в Дубаї
Instagram @petrosyanevgeny
Тетяна Брухунова в Дубаї
Instagram @bruhunova
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що колишній стиліст російської співачки Алли Пугачової Джордж Ровалс розкритикував зовнішній вигляд Тетяни Брухунової.
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