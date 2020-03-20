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20 березня • оновлено в 09:09
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Молода дружина Петросяна вибухнула гнівом у мережі через коронавірус

6.4т
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Молода дружина російського гумориста Євгена Петросяна Тетяна Брухунова написала гнівний пост, в якому висловилася про коронавірус.

Так, емоційну заяву жінка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Євген Петросян і Тетяна Брухунова

Євген Петросян і Тетяна Брухунова

popcornnews.ru

У пості Брухунова заявила, що ті підписники, які наганяють паніку через коронавірус, будуть заблоковані. За словами Тетяни, вона "вибирає життя".

"Всі, хто нагнітає паніку через коронавірус та впадають в істерику під моїми фотографіями будуть заблоковані! Я не хочу читати маячню! Всі ми дорослі люди! Кожен вибирає, як йому поводитися в тій чи іншій ситуації. Я вибираю – життя! Але з корективами на конкретну ситуацію. Мені не складно кожні 30 хвилин мити руки. Мені не важко користуватися антисептиком. Вам же якщо до душі – забитися в шафу і кричати, що почався апокаліпсис – ок! Тільки мене про це повідомляти необов'язково!", – пише Брухунова.

Примітно, що зараз Тетяна та Євген відпочивають в Дубаї, звідки регулярно діляться фотографіями.

Євген Петросян в Дубаї

Євген Петросян в Дубаї

Instagram @petrosyanevgeny

Тетяна Брухунова в Дубаї

Тетяна Брухунова в Дубаї

Instagram @bruhunova

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що колишній стиліст російської співачки Алли Пугачової Джордж Ровалс розкритикував зовнішній вигляд Тетяни Брухунової.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Євген Петросян
Місце
Росія
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