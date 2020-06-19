Молода дружина Петросяна розсекретила їхні стосунки

люди 16:47, 19.06.2020 Оновлено: 17:02, 19.06.2020

31-річна Тетяна Брухунова похвалилася сімейною фотокнигою, на обкладинці якої позує її чоловік – російський гуморист Євген Петросян.

Фотографію книги Тетяна опублікувала у себе в Instagram.

Instagram Тетяни Брухунової

А в сторіз Брухунова зробила огляд фотоальбому. На відео можна побачити, що її знімки чергуються зі світлинами 74-річного Петросяна. На деяких кадрах пара позує разом.

Скріншот
Скріншот

Серед надрукованих опинилося й кілька фотографій з відпочинку в Барселоні, Еміратах тощо. Тетяна дала зрозуміти своїм фоловерам, що у них з Євгеном за плечима не одна спільна подорож і для неї дуже важливо зберегти ці теплі спогади.

Зазначимо, що попри те, що пара не ховає своїх стосунків, вони досі офіційно не заявляли про шлюб.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Брухунова похвалилася розкішним подарунком від Петросяна.

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