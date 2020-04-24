Молода дружина російського коміка Євгена Петросяна Тетяна Брухунова нарвалася на критику через фотографії, на яких позує з пакетом на голові.

Так, знімки жінка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Тетяна Брухунова Instagram @bruhunova

Зокрема, в кадрі 31-річна Брухунова позує в яскравому пальті та з пакетом, який одягла на голову.

"Сьогодні рівно місяць, як я жодного разу не виходила з дому! На честь цієї "події" вийшла у двір подихати", – таким підписом супроводила публікацію Тетяна.

Тетяна Брухунова Instagram @bruhunova

Тетяна Брухунова Instagram @bruhunova

Однак нові знімки викликали бурхливу реакцію в мережі. Користувачі не зрозуміли, навіщо Брухунова одягла пакет на голову, і їдко висловилися з цього приводу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 31-річна кохана 74-річного російського гумориста Євгена Петросяна Тетяна Брухунова зізналася, як її батьки поставилися до їхнього весілля.