Молода дружина Петросяна розлютила мережу фото з пакетом на голові
Молода дружина російського коміка Євгена Петросяна Тетяна Брухунова нарвалася на критику через фотографії, на яких позує з пакетом на голові.
Так, знімки жінка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Зокрема, в кадрі 31-річна Брухунова позує в яскравому пальті та з пакетом, який одягла на голову.
"Сьогодні рівно місяць, як я жодного разу не виходила з дому! На честь цієї "події" вийшла у двір подихати", – таким підписом супроводила публікацію Тетяна.
Однак нові знімки викликали бурхливу реакцію в мережі. Користувачі не зрозуміли, навіщо Брухунова одягла пакет на голову, і їдко висловилися з цього приводу.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 31-річна кохана 74-річного російського гумориста Євгена Петросяна Тетяна Брухунова зізналася, як її батьки поставилися до їхнього весілля.