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24 квітня • оновлено в 09:30
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Молода дружина Петросяна розлютила мережу фото з пакетом на голові

7.5т
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Молода дружина російського коміка Євгена Петросяна Тетяна Брухунова нарвалася на критику через фотографії, на яких позує з пакетом на голові.

Так, знімки жінка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Тетяна Брухунова

Тетяна Брухунова

Instagram @bruhunova

Зокрема, в кадрі 31-річна Брухунова позує в яскравому пальті та з пакетом, який одягла на голову.

"Сьогодні рівно місяць, як я жодного разу не виходила з дому! На честь цієї "події" вийшла у двір подихати", – таким підписом супроводила публікацію Тетяна.

Тетяна Брухунова

Тетяна Брухунова

Instagram @bruhunova

Тетяна Брухунова

Тетяна Брухунова

Instagram @bruhunova

Однак нові знімки викликали бурхливу реакцію в мережі. Користувачі не зрозуміли, навіщо Брухунова одягла пакет на голову, і їдко висловилися з цього приводу.

"З головою все гаразд?" Молода дружина Петросяна розлютила мережу новим фото
"З головою все гаразд?" Молода дружина Петросяна розлютила мережу новим фото
"З головою все гаразд?" Молода дружина Петросяна розлютила мережу новим фото
"З головою все гаразд?" Молода дружина Петросяна розлютила мережу новим фото
"З головою все гаразд?" Молода дружина Петросяна розлютила мережу новим фото
"З головою все гаразд?" Молода дружина Петросяна розлютила мережу новим фото

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 31-річна кохана 74-річного російського гумориста Євгена Петросяна Тетяна Брухунова зізналася, як її батьки поставилися до їхнього весілля.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Міхно
Особа
Євген Петросян
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Pollak John
Pollak John
надо же как-то привлекать к себе внимание )
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