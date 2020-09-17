Молода дружина Петросяна розкрила правду про народження сина

Дружина російського коміка Євгена Петросяна Тетяна Брухунова заявила, що ретельно приховувала свою вагітність. Вона спростувала чутки про те, що їхнього з артистом сина Вагана виносила та народила сурогатна мама.

Такими подробицями Брухунова поділилася на особистій сторінці в Instagram. Жінка подякувала тим шанувальникам, які помітили, що вона останнім часом носила широкі сукні та публікувала торішні фото – проте делікатно про це змовчали. Також Брухунова поділилася зворушливим фото малюка.

"Я вдячна карантину. Ніхто і ніщо мене не відволікало від захоплюючого знайомства з новою людиною. Минулої весни я вирушила в довгоочікувану подорож, в якій у мене відповідальна роль, де відтепер і назавжди я – мама! Я вдячна всім, хто помітивши мої дуже вільні сукні, не подав знаку і залишав в зоні комфорту. Тим, хто збагнув, що фото в стрічці Instagram річної давності й на зміну знімкам в повний зріст прийшли портрети "молочного" плану, не моргнувши оком писали добрі слова на абстрактні теми. Дякую всім, хто здогадався, але делікатно промовчав. Це був не найпростіший для мене час, але, нескінченно щасливий!" – написала Брухунова.

Тетяна також відповіла на питання підписників про те, чому так довго мовчала про своє цікаве положення.

"Я вважаю, що в такий період жінка та її сім'я мають перебувати в тиші, а не афішувати це положення... Небажання посвячувати сторонніх людей в деталі особистого життя – не є обманом", – заявила дружина Петросяна.

Крім того, вона відповіла на пряме запитання шанувальників про сурогатне материнство.

"Не вірте всьому, що пишуть в газетах. Як правило, там 99% брехні. Я занадто молода, щоб користуватися тими послугами, про які ви говорите", – підсумувала Брухунова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський гуморист Євген Петросян в день свого 75-річчя вперше показав маленького сина, якого вони з дружиною Тетяною Брухуновою ретельно приховували від сторонніх очей.