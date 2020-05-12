Молода дружина Петросяна потрапила в скандал зі стилістом: вона подала в суд

Після того, як російська стилістка-іміджмейкерка Лариса Тіміряєва розкритикувала модне вбрання дружини російського гумориста Євгена Петросяна Тетяни Брухунової, та вирішила подати на неї в суд.

Про це повідомляє Telegram-канал "Звездач".

instagram.com/bruhunova

Лариса Тіміряєва заявила, що нове вюрання Брухунової її старить.

"Образ модний, яскравий з елементами гламуру за рахунок пір'я, однак є одне але! Через яке вбрання не в'яжеться з жінкою. Персональний стиль Тетяни далекий від драми, і подібні дорослі аутфіти виглядають трохи безглуздо, як на дівчинці, яка одягла мамині речі, щоб здаватися старшою. Не рятують навіть окуляри. При цьому нашу героїню можна похвалити за туфельки з ремінцем, які, до речі, в тренді. І капелюшок у стилі ретро у вигляді таблетки. Але цей головний убір з іншої стилістики, більш класичної. Образ не її , та й не склався. Сукня-халат і аксесуари з різних історій", – сказала вона.

"Імідж-стилістка Лариса Тіміряєва дала мені оцінку! Точніше, моєму денному аутфіту. Хоч хто-небудь знає цього "професіонала"? Яке право людина, невідома в світі моди, може займатися "розбором польотів"! Я готова вислухати критику від професіонала! І якщо авторитетна людина скаже мені: викинь, спали негайно, то я зроблю це", – сказала Брухунова.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що кохана Євгена Петросяна Тетяна Брухунова народила йому дитину. Хлопчик з'явився на світ в одному з медичних центрів Дубая.