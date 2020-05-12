Молода дружина Петросяна потрапила в скандал з стилістом: вона подала в суд

Після того, як російський стиліст-іміджмейкер Лариса Тіміряева розкритикувала модне вбрання дружини російського гумориста Євгена Петросяна Тетяни Брухунової, та вирішила подати на неї в суд.
Про це повідомляє Telegram-канал "Звездач".
instagram.com/bruhunova
Лариса Тіміряева заявила, що нове вюрання Брухунової її старить.
"О"Образ модний, яскравий з елементами гламуру за рахунок пір'я, однак є одне але! Через якє вбрання не в'яжеться з жінкою. Персональний стиль Тетяни далекий від драми, і подібні дорослі аутфіти виглядають трохи безглуздо, як на дівчинці, яка одягла мамині речі, щоб здаватися старшою. Не рятують навіть окуляри. При цьому нашу героїню можна похвалити за туфельки з ремінцем, які, до речі, в тренді. І капелюшок у стилі ретро у вигляді таблетки. Але даний головний убір з іншої стилістики, більш класичної. Образ не її , та й не склався. Сукня-халат і аксесуари з різних історій", - сказала вона.
50 днів карантину. Можна сказати - кругла дата. В честь цього виповзла на подвір'я: подихати і зробити пару фото. ☺️ Чи зможете назвати три речі (хто або що завгодно) за якими ви сумуєте найбільше на карантині? У мене так: робота, манікюр, театр. Вернись в моє життя ці три пункти і я готова бути на карантині скільки завгодно ... # оставайтесьдома # непріятностьетумипережівем
"Імідж-стиліст Лариса Тіміряєва дала мені оцінку! Вірніше, моєму денному аутфіту. Хоч хто-небудь знає цього "професіонала"? Яке право людина, невідома в світі моди, може займатися "розбором польотів"!. Я готова вислухати критику від професіонала! І якщо авторитетна людина скаже мені: викинь, спали негайно, то я зроблю це", - сказала Брухунова.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що кохана Євгена Петросяна Тетяна Брухунова народила йому дитину. Хлопчик з'явився на світ в одному з медичних центрів Дубая.
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