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13 березня • оновлено в 11:55
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Молода дружина Петросяна похвалилася фігурою в купальнику

5.4т
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Дружина російського гумориста Євгена Петросяна, 31-річна Тетяна Брухунова, показала фігуру в купальнику під час відпочинку на пляжі.

Так, фотографією дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Тетяна Брухунова

Тетяна Брухунова

Instagram @bruhunova

На фото, зробленому під час відпочинку в Дубаї, Брухунова позує в чорному купальнику. Свій образ Тетяна завершила накидкою з квітковим принтом і стильним солом'яним капелюхом.

Примітно, що більшість шанувальники оцінили вбрання Брухунової і засипали її компліментами:

Молода дружина Петросяна похвалилася фігурою в купальнику
Молода дружина Петросяна похвалилася фігурою в купальнику
Молода дружина Петросяна похвалилася фігурою в купальнику
Молода дружина Петросяна похвалилася фігурою в купальнику

Варто зазначити, що, незважаючи на те, що Брухунова й Петросян не публікують спільні фотографії, шанувальники не сумніваються, що пара відпочиває разом. Адже на своїй сторінці в Instagram гуморист теж публікує фото, зроблені в Дубаї.

Тетяна Брухунова

Тетяна Брухунова

Instagram @bruhunova

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що колишній стиліст російської співачки Алли Пугачової Джордж Ровалс розкритикував зовнішній вигляд молодої дружини Євгена Петросяна, 31-річної Тетяни Брухуновой.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Євген Петросян
Місце
Росія
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