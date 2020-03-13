Молода дружина Петросяна похвалилася фігурою в купальнику

Дружина російського гумориста Євгена Петросяна, 31-річна Тетяна Брухунова, показала фігуру в купальнику під час відпочинку на пляжі.

Так, фотографією дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Тетяна Брухунова Instagram @bruhunova

На фото, зробленому під час відпочинку в Дубаї, Брухунова позує в чорному купальнику. Свій образ Тетяна завершила накидкою з квітковим принтом і стильним солом'яним капелюхом.

Примітно, що більшість шанувальники оцінили вбрання Брухунової і засипали її компліментами:

Варто зазначити, що, незважаючи на те, що Брухунова й Петросян не публікують спільні фотографії, шанувальники не сумніваються, що пара відпочиває разом. Адже на своїй сторінці в Instagram гуморист теж публікує фото, зроблені в Дубаї.

Тетяна Брухунова Instagram @bruhunova

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що колишній стиліст російської співачки Алли Пугачової Джордж Ровалс розкритикував зовнішній вигляд молодої дружини Євгена Петросяна, 31-річної Тетяни Брухуновой.

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