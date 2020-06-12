Молода дружина Віктора Павліка, 25-річна Катерина Реп`яхова розкрила правду про їхні сімейні фінанси.

Так, за словами дівчини, коли вони почали зустрічатися зі співаком, у нього не було "ні копійки за душею". Адже Павлік зовсім не вмів економити й робити заощадження. Зараз же, як зазначила дівчина, вона взяла відповідальність за фінанси у свої руки. Однак вони з чоловіком як і раніше живуть, як звичайні люди. Про це Реп`яхова повідомила в інтерв'ю програми "Прямой вопрос" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Катерина Реп`яхова і Віктор Павлік Instagram Катерини Реп`яхової

"Я відкрито говорю, що у нас машина в кредиті, наймана квартира. Коли я зустріла Віктора, у нього не було ні копійки за душею. У нього немає звички робити заощадження. Якби він не зустрів мене і нагрянув карантин, я не знаю, як би він справлявся. Як тільки ми зрозуміли, що у нас серйозні стосунки, я відразу сказала, що у мене таке правило – з кожного заробітку 10% ми відкладаємо на окрему картку. Якби не зібрані за кілька років гроші, я не знаю, як би ми вирулювали. Ми звичайні люди. Живемо у звичайному будинку. Дай Боже далі буде більше – буде своє житло ", – розповіла Катерина.

Катерина Реп`яхова і Віктор Павлік Instagram Катерини Реп`яхової

Вона також додала, що не залежить від чоловіка фінансово й без нього "не пропаде" в разі чого.

Катерина Реп`яхова і Віктор Павлік Instagram Катерини Реп`яхової

"Я ні в чому не залежу від Віктора. Для мене це перший критерій – не залежати від чоловіка. Це найчесніший показник – люблю я його чи ні. Мене біля нього не тримає нічого. Фінансово я від нього не залежу. Я не пропаду, він це знає", – заявила Реп`яхова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кохана Віктора Павліка Катерина Реп`яхова поділилася пікантним фото в мереживній білизні.