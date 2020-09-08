Молода дружина Павліка скасувала весілля з артистом

Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп`яхова повідомила, що скасувала весілля з артистом.

Такою інформацією 26-річна дівчина поділилася на особистій сторінці в Instagram. За словами Реп`яхової, вони з чоловіком планувала влаштувати тепле сімейне свято в колі близьких та друзів 18 серпня.

"Чи могла я коли-небудь уявити, що мені доведеться скасовувати власне весілля, яке повинно було відбутися 18.08.20? Точно ні! Якщо ви помітили, я ніяк не коментувала цю тему, тому як всі відповіді вичерпні. Але в будь-якому випадку, ця історія існує в нашому житті ", – зазначила Реп`яхова.

Катерина Реп`яхова і Віктор Павлік (Instagram Катерини Реп`яхової)

Дівчина також запевнила: їй не прикро через те, що довелося скасувати весілля, і вона за все вдячна долі.

"Я ні про що не шкодую і за все вдячна долі. Я вдячна всім своїм друзям, які підтримували мене. Усім нашим 80 гостям, які були запрошені на весілля. Організаторам і всім підрядникам. Моя головна, біла сукня так і залишилася висіти та чекати своєї пори. Попереду ще так багато хорошого. Я обов'язково одягну її та мої рідні й друзі побачать мене нареченою", – підсумувала Катерина.

Дружина Віктора Павліка Катерина Реп`яхова (Instagram Катерини Реп`яхової)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня 2020 року Реп`яхова з Павліком одружилися, про що повідомили через 12 днів.