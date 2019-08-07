Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

Молода дружина Комарова блиснула грудьми в прозорій сукні

1.3т Читати матеріал російською

Новоспечена дружина телеведучого Дмитра Комарова, 22 річна "Міс Україна" Олександра Кучеренко знялася в спокусливій фотосесії.

Вона позувала в рамках рекламної кампанії нової колекції українського дизайнера Андре Тана, а відповідні знімки опублікував ТСН.

Кучеренко постала у вишуканих вечірніх сукнях, які підкреслили її струнку фігуру і довгі ноги. Деякі образи були досить пікантними: наприклад, прозорі сукні, через які видно білизну.

Олександра Кучеренко з глибоким декольте

Олександра Кучеренко з глибоким декольте

ТСН

Новини
Кличко з голим торсом яскраво відповів Богдану на тролінг. Фото

Також Кучеренко продемонструвала екстремально глибоке декольте, через що видно пружні груди. Андре Тан пояснив, що ця колекція створена для сміливих і стильних дівчат.

Олександра Кучеренко в прозорій сукні

Олександра Кучеренко в прозорій сукні

Олександра Кучеренко показала довгі ноги

Олександра Кучеренко показала довгі ноги

ТСН

Олександра Кучеренко для колекції Андре Тана

Олександра Кучеренко для колекції Андре Тана

ТСН

Олександра Кучеренко стала обличчям колекції Андре Тана

Олександра Кучеренко стала обличчям колекції Андре Тана

ТСН

Довгі ноги Кучеренко

Довгі ноги Кучеренко

ТСН

Кучеренко в прозорій сукні від Тана

Кучеренко в прозорій сукні від Тана

ТСН

Кучеренко

Кучеренко

ТСН

Олександра Кучеренко

Олександра Кучеренко

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 червня Комаров розповів, що таємно одружився в Ізраїлі. Обраницею ведучого програми "Світ навиворіт" стала популярна українська модель Олександра Кучеренко, яка була його партнеркою і наставницею на шоу "Танці з зірками".

Пізніше стали відомі подробиці весілля Дмитра Комарова та Олександри Кучеренко. Також пара поділилася першими фото з торжества.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Олександра Кучеренко Дмитро Комаров Андре Тан
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес фотосессія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel