Молода дружина Комарова блиснула грудьми в прозорій сукні

Новоспечена дружина телеведучого Дмитра Комарова, 22 річна "Міс Україна" Олександра Кучеренко знялася в спокусливій фотосесії.

Вона позувала в рамках рекламної кампанії нової колекції українського дизайнера Андре Тана, а відповідні знімки опублікував ТСН.

Кучеренко постала у вишуканих вечірніх сукнях, які підкреслили її струнку фігуру і довгі ноги. Деякі образи були досить пікантними: наприклад, прозорі сукні, через які видно білизну.

Олександра Кучеренко з глибоким декольте ТСН

Також Кучеренко продемонструвала екстремально глибоке декольте, через що видно пружні груди. Андре Тан пояснив, що ця колекція створена для сміливих і стильних дівчат.

Олександра Кучеренко в прозорій сукні

Олександра Кучеренко показала довгі ноги ТСН

Олександра Кучеренко для колекції Андре Тана ТСН

Олександра Кучеренко стала обличчям колекції Андре Тана ТСН

Довгі ноги Кучеренко ТСН

Кучеренко в прозорій сукні від Тана ТСН

Кучеренко ТСН

Олександра Кучеренко ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 червня Комаров розповів, що таємно одружився в Ізраїлі. Обраницею ведучого програми "Світ навиворіт" стала популярна українська модель Олександра Кучеренко, яка була його партнеркою і наставницею на шоу "Танці з зірками".

Пізніше стали відомі подробиці весілля Дмитра Комарова та Олександри Кучеренко. Також пара поділилася першими фото з торжества.

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