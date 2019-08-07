Молода дружина Комарова блиснула грудьми в прозорій сукні

Новоспечена дружина телеведучого Дмитра Комарова, 22 річна "Міс Україна" Олександра Кучеренко знялася в спокусливій фотосесії.
Вона позувала в рамках рекламної кампанії нової колекції українського дизайнера Андре Тана, а відповідні знімки опублікував ТСН.
Кучеренко постала у вишуканих вечірніх сукнях, які підкреслили її струнку фігуру і довгі ноги. Деякі образи були досить пікантними: наприклад, прозорі сукні, через які видно білизну.
Олександра Кучеренко з глибоким декольте
ТСН
Також Кучеренко продемонструвала екстремально глибоке декольте, через що видно пружні груди. Андре Тан пояснив, що ця колекція створена для сміливих і стильних дівчат.
Олександра Кучеренко в прозорій сукні
Олександра Кучеренко показала довгі ноги
ТСН
Олександра Кучеренко для колекції Андре Тана
ТСН
Олександра Кучеренко стала обличчям колекції Андре Тана
ТСН
Довгі ноги Кучеренко
ТСН
Кучеренко в прозорій сукні від Тана
ТСН
Кучеренко
ТСН
Олександра Кучеренко
ТСН
Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 червня Комаров розповів, що таємно одружився в Ізраїлі. Обраницею ведучого програми "Світ навиворіт" стала популярна українська модель Олександра Кучеренко, яка була його партнеркою і наставницею на шоу "Танці з зірками".
Пізніше стали відомі подробиці весілля Дмитра Комарова та Олександри Кучеренко. Також пара поділилася першими фото з торжества.
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