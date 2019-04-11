Молода дочка Абрамовича показала величезні груди: сексуальне фото

24-річна дочка всесвітньо відомого мільярдера Романа Абрамовича Софія показала пишні груди на фото.

Так, дівчина продемонструвала пікантний знімок на особистій сторінці в Instagram. Вона уточнила, що фото було зроблено вночі.

"Єдине фото з минулої ночі", – загадково підписала фотографію Софія.

Шанувальники дівчини у мережі прийшли в захват від гарячого кадру, про що вони написали в коментарях. Багато з них відзначили, що Абрамович шикарно виглядає, інші ж наголосили, що у Софії "красиві близнючки", очевидно натякаючи на великі груди дівчини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24-річна Софія Абрамович показала відверті знімки з відпочинку на Мальдівах. Вона позувала у відкритих купальниках у досить сміливих позах.

Про те, скільки теоретично могла витратити Софія Абрамович на свою відпустку на Мальдівах читайте за цим посиланням.

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