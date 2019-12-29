Молиться про дитину? Молода дружина Петросяна відвідала незвичайну святиню

Новоспечена дружина російського коміка Євгена Петросяна Тетяна Брухунова відвідала незвичайну святиню в Німеччині.

Фото дівчина виклала в соціальну мережу Instagram.

Тетяна Брухунова goodhouse.ru

Брухунова на своїй сторінці виклала інформацію про статую, що зберігається в духовному центрі в Баварії.

"Перші згадки в літописах про це місце відносяться до VIII століття. У 700 році була побудована невелика церква, присвячена Богоматері, - каплиця Благодаті. У 1330 році монахи з сусіднього монастиря привезли вирізану з липи статую Мадонни з Немовлям роботи невідомого майстра і помістили її в головний вівтар каплиці. Згодом або від свічкової кіптяви, або в результаті реакції срібла (статуя має срібний оклад) з фарбами дерев'яна фігура почорніла. Так вона отримала свою неофіційну назву - "чорна Мадонна", - написала дружина Петросяна.

Брухунова зазначила, що статуя вважається чудотворною і допомагає з народженням дітей.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Тетяна Брухунова написала в своєму Instagram, що постійно піддається нападкам через роман з Петросяном, адже багатьох обурює її вік і той факт, що вона практично замінила в його житті гумористку Олену Степаненко.

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