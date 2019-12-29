Молиться про дитину? Молода дружина Петросяна відвідала незвичайну святиню

Новоспечена дружина російського коміка Євгена Петросяна Тетяна Брухунова відвідала незвичайну святиню в Німеччині.
Фото дівчина виклала в соціальну мережу Instagram.
Тетяна Брухунова
goodhouse.ru
Брухунова на своїй сторінці виклала інформацію про статую, що зберігається в духовному центрі в Баварії.
"Перші згадки в літописах про це місце відносяться до VIII століття. У 700 році була побудована невелика церква, присвячена Богоматері, - каплиця Благодаті. У 1330 році монахи з сусіднього монастиря привезли вирізану з липи статую Мадонни з Немовлям роботи невідомого майстра і помістили її в головний вівтар каплиці. Згодом або від свічкової кіптяви, або в результаті реакції срібла (статуя має срібний оклад) з фарбами дерев'яна фігура почорніла. Так вона отримала свою неофіційну назву - "чорна Мадонна", - написала дружина Петросяна.
Брухунова зазначила, що статуя вважається чудотворною і допомагає з народженням дітей.
Більше 1250 років Альтёттінг вважається духовним центром Баварії, а протягом останніх 500 років – найзначнішим місцем паломництва в Німеччині для поклоніння чудотворній статуї Діви Марії на місці об'явлення Матері Божої. Так звана "Чорна Мадонна" (особа Богородиці почорніло від кіптяви, залишеної свічками) зберігається в крихітній восьмикутної каплиці Благодаті, яка знаходиться в сeредіне величної зовнішньої каплиці – на міській площі. Цей релігійний центр, не дивлячись на свої скромні розміри, відомий далеко за межами Німеччини як одне з місць Явища Діви Марії, найраніше, про яку збереглися відомості. Перші згадки в літописах про це місце ставляться до VIII століття. Приблизно в цей же час в 700 році була побудована невелика церква, присвячена Богоматері - Gnadenkapelle (каплиця Благодаті). У 1330 ченці з сусіднього монастиря Райтенгаслах привезли з Бургундії вирізану з липи статую Мадонни з Немовлям роботи невідомого майстра і помістили її в головний вівтар каплиці. Згодом або від свічковий кіптяви, або в результаті реакції срібла (статуя має серябряний оклад) з фарбами, дерев'яна фігура почорніла. Так вона отримала свою неофіційну назву - "чорна Мадонна". У 1489 році у однієї з мешканок міста в струмку потонув трирічний син. Мати, убита горем, принесла тільце своєї дитини на вівтар до "чорної Мадонні" і почала благати Її про диво. І диво сталося: Богородиця явилася в своїй каплиці і воскресила дитини. Потім, кажуть, ця дитина став священиком. Статуя "чорної Мадонни" стала вважатися чудотворною, а Альтёттінг перетворився в один з центрів паломництва. Зцілені і врятовані стали приносити в дар Мадонні картини, на яких зображувалися сцени чудес, здійснених Нею. Зараз таких картин, написаних за обітницею, налічується вже більше 2000, ними обвішані стіни і стеля в галереї навколо каплиці. А старожили Альтёттінга повідають вам про ще один, відносно недавньому, диво: коли в 1945 році англо-американські війська бомбили Баварію (в тому числі і Альтёттінг) на каплицю і будівлі навколо неї не впало жодної бомби. Ось вже дійсно Богородиця зберегла. # Альтеттінг # чернаямадонна
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Тетяна Брухунова написала в своєму Instagram, що постійно піддається нападкам через роман з Петросяном, адже багатьох обурює її вік і той факт, що вона практично замінила в його житті гумористку Олену Степаненко.
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