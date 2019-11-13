Мокра російська співачка розбурхала мережу пікантним фото

Російська співачка та ексучасниця гурту Serebro Ольга Серябкіна, якій приписують роман із продюсером Максом Фадєєвим, поділилася з шанувальниками пікантними знімками.

Зірка вирушила до лазні, де позувала в злитому купальнику, продемонструвавши сідниці, а фото поділилася в Instagram.

"Ця лазня – такий кайф. Раніше не розуміла приколу в лазнях. І здавалося, що така тема чисто для пацанів. Вчора спробувала перший раз і можу сказати, що це дуже круто. Контраст температур дає нереальні відчуття. Голова очищується від всіх думок, ловиш повний дзен та розслаблення у всьому тілі. Це саме те, що мені потрібно зараз після всіх навантажень", – поділилася враженнями вона.

Серябкіна в лазні показала сідниці instagram / seryabkina

Шанувальники оцінили фігуру Серябкіної, а також незвичайну лазню. Зірка лежала в котлі на дровах з ялиновими гілками.

"Сексі попка", "Повний релакс", "Кайфово", "Яка естетична лазня там", "Гарна", "Фотка – вогонь", "Правильно, лазня всіх бісів виганяє", – відреагували користувачі.

Серябкіна в лазні instagram / seryabkina

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Серябкіна розбурхала шанувальників серією пікантних фото, на яких позувала в коротенькому топі, який оголював апетитні форми.

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