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14 листопада • оновлено в 01:53
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Мокра російська співачка розбурхала мережу пікантним фото

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Російська співачка та ексучасниця гурту Serebro Ольга Серябкіна, якій приписують роман із продюсером Максом Фадєєвим, поділилася з шанувальниками пікантними знімками.

Зірка вирушила до лазні, де позувала в злитому купальнику, продемонструвавши сідниці, а фото поділилася в Instagram.

"Ця лазня – такий кайф. Раніше не розуміла приколу в лазнях. І здавалося, що така тема чисто для пацанів. Вчора спробувала перший раз і можу сказати, що це дуже круто. Контраст температур дає нереальні відчуття. Голова очищується від всіх думок, ловиш повний дзен та розслаблення у всьому тілі. Це саме те, що мені потрібно зараз після всіх навантажень", – поділилася враженнями вона.

Серябкіна в лазні показала сідниці

Серябкіна в лазні показала сідниці

instagram / seryabkina

Шанувальники оцінили фігуру Серябкіної, а також незвичайну лазню. Зірка лежала в котлі на дровах з ялиновими гілками.

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"Сексі попка", "Повний релакс", "Кайфово", "Яка естетична лазня там", "Гарна", "Фотка – вогонь", "Правильно, лазня всіх бісів виганяє", – відреагували користувачі.

Серябкіна в лазні

Серябкіна в лазні

instagram / seryabkina

Мокра російська співачка розбурхала мережу пікантним фото
Мокра російська співачка розбурхала мережу пікантним фото
Мокра російська співачка розбурхала мережу пікантним фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Серябкіна розбурхала шанувальників серією пікантних фото, на яких позувала в коротенькому топі, який оголював апетитні форми.

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Особа
Serebro
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес фотографии фотосессія
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