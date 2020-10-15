Мойсеєв – про свій 'важкий' стан: я вже давно не артист, а пенсіонер

Російський співак Борис Мойсеєв спростував чутки про свій начебто поганий стан здоров'я та важке фінансове становище.

Такі розмови з'явилися після того, як 10 років тому в Бориса Михайловича трапився інсульт. Співак рідко з'являється на світських заходах і майже не виходить з дому, пише Starhit.

За словами Мойсеєва, він вже давно не артист, а пенсіонер, який хоче спокійного життя.

"Живу звичайним життям, нещодавно ось займався зубами – підлікував. У банк ходив у справах, потрібна особиста присутність. Почуваюся нормально: їм, сплю, гуляю, читаю, дивлюся телевізор, спілкуюся з близькими та шанувальниками. Не хвилюйтеся", – розповів співак.

На сьогодні артист почувається нормально. Директор співака Сергій Горох щодня відвідує свого друга. Він також розвіяв чутки про плачевний стан і злидні музиканта.

"Пересувається він самостійно, сам себе обслуговує. Періодично йому телефонують друзі, телефон завжди доступний. Алла Борисівна збиралася приїхати в гості, прочитавши тривожні звістки в інтернеті. Але, зателефонувавши давньому товаришу, зрозуміла, що турбуватися нема про що, запросила його до себе в замок", – повідомив Горох.

Він додав, що у Мойсеєва наразі хороша пенсія з надбавкою 30 тисяч рублів. Крім того, артист додатково отримує авторські відрахування за пісні, які досі звучать на телебаченні та радіостанціях.

"У нього не так багато витрат – у дорогих речах немає необхідності, як і в якихось предметах розкоші. Живе гідно, ні у кого ні разу грошей не займав. Ту ж історію із зубами, які нещодавно робив, оплатив сам, я взагалі дізнався постфактум, що лікування обійшлося так недешево", – підкреслив директор співака.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше інсайдери поширили чутки, що стан здоров'я російського співака Бориса Мойсеєва сильно погіршився. За їхніми словами, артист прикутий до ліжка і не може відновитися після інсульту.