Мойсеєв перебуває у важкому стані: артист прикутий до ліжка

Стан здоров'я російського співака Бориса Мойсеєва сильно погіршився – артист прикутий до ліжка.

Про це повідомляє видання "Собеседник" із посиланням на адвокатку Тамару Пухову. За даними інсайдерів, Мойсеєв не може відновитися після інсульту.

"Борис, наскільки мені відомо, зараз перебуває у вкрай тяжкому стані. Я буквально днями спілкувалася з його близьким другом. Мойсеєв прикутий до ліжка, лежить... Жодного просвіту в стані його здоров'я немає", – заявила Пухова.

Крім того, за словами адвокатки, артист також зазнає серйозних фінансових труднощів, адже накопичені кошти йдуть на лікування. При цьому "зіркові" друзі співакові не допомагають, а пенсія у нього невелика.

Борис Мойсеєв. versiya.info

"Так, мені повідомили, що Борис зазнає фінансових труднощів. У нього ж не така велика пенсія. А все, що вдалося накопичити раніше, пішло на лікування. Допомоги з боку в Бориса немає. Я розмовляла з людиною, яка входить в його сім'ю. Він у віці, взяти на себе всі витрати не може. А чому цього не роблять зіркові друзі Бориса, незрозуміло. Тим більше, що Мойсеєву потрібно зовсім небагато. Хворі люди не так багато їжі вживають, як ми, здорові. Вони їдять мало, їм потрібні лише увага та догляд", – підсумувала Пухова.

Нагадаємо, що у 2010 році у Бориса Мойсеєва трапився перший інсульт. Стан артиста був важким. У нього зупинилося серце, потім його ввели в стан медикаментозної коми і він довгий час був під'єднаний до апарату штучної вентиляції легенів. Співак тоді зміг відновитися й навіть повернувся на сцену. Однак у 2015 році у нього трапився повторний інсульт.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співак Борис Мойсеєв змушений розпродавати своє майно. На цей крок він зважився через відсутність доходів.