Могли не повернутися додому: з відомим режисером із РФ трапилася НП в Іспанії

Російську акторку Інну Чурикову та режисера Гліба Панфілова обікрали в аеропорту Мадрида. Вони могли не повернутися додому, оскільки у них забрали не тільки гроші, але й документи.

Інцидент трапився в аеропорту. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Гліб Панфілов і Інна Чурикова

Злодії вкрали сумку артистки, в якій були закордонні паспорти пари, через що подружжя ледь змогло повернутися до Росії. Також були викрадені гаманець з грошима та банківськими картками, iPhone та окуляри вартістю 90 тисяч рублів.

Загальний збиток склав чверть мільйона рублів.

Як раніше писав OBOZREVATEL, популярна російська акторка Олена Яковлєва розповіла про те, як постраждала на одному з одеських пляжів.

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