Могилевську запідозрили в романі з відомим мільйонером

Юля Ухіна Люди 12:34, 4.09.2020

Українську співачку Наталю Могилевську запідозрили в романі з відомим власником столичних бутиків Олегом Рижовим.

Так, пару помітили на закритті Тижня моди, яке відбулося 3 вересня. Закохані весь вечір жартували, сміялися, трималися за руки й багато фотографувалася, передає видання Viva.

"Ми прийшли підтримати українських дизайнерів та надихнутися. Я одягнена в український бренд своєї подруги, він називається Fukel, майже як коханець, якщо поміняти останню букву L на R. Вбрання для мене вибирав не Олег, він любить мене в сукнях. Я просто хуліганила", – поділилася Могилевська. Правда, офіційно підтверджувати відносини з Рижовим вона не стала.

Наталя Могилевська і Роман Рижов. viva.ua
Наталя Могилевська і Роман Рижов. viva.ua
Наталя Могилевська і Роман Рижов. viva.ua

Нагадаємо: у 2019 році Наталя Могилевська зізналася, що вона не самотня і в неї є коханий чоловік. Однак називати його ім'я артистка не захотіла, пояснивши це тим, що "одразу стане зрозуміло, хто він і яка його професія".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наталія Могилевська поставила запитання підписникам про те, якою мовою їй краще вести проєкти: російською чи українською. Це викликало бурхливі суперечки в мережі.

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