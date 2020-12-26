Могилевська з'явилася на публіці з мільйонером і знову підігріла чутки про роман

Українська співачка Наталія Могилевська знову підігріла чутки про стосунки з бізнесменом Олегом Рижовим.

Знаменитість на своїй офіційній сторінці в Instagram опублікувала нові знімки з мільйонером, з яким їй нещодавно вже приписували роман. Співачка з'явилася з бізнесменом на одній із зимових локацій ВДНГ в Києві.

Також склали їм компанію Сергій Перман, Катерина Кухар, Юрій Ткач та Ірина Білик.

"Ви любите Новий рік? Я обожнюю. Ніч чудес, щастя, ніч, коли мрії збуваються. Казково прикрашені ялинки, запах мандаринів, веселі новорічні пісні. Цього року, звичайно," Натусик ". У ролі діджея зіграв мій Олег Рижов. До нового року залишилося зовсім небагато часу. Це був казковий вечір ", – заінтригувала Могилевська підписом в Instagram.

Пара весело провела час в зимовому містечку, а також покаталася на гірках, відео яке Могилевська опублікувала в фотоблозі.

У коментарях під знімками Могилевської з бізнесменом шанувальники писали, що вони прекрасна пара і що артистка дуже змінилася, оскільки в очах у неї з'явилося щастя.

"Пара шикарна", "Які щасливі разом!", "А хто з вами? Хочу, що б був той самий ..", "У вас щасливі очі", – писали фоловери під фото.

Варто відзначити, що Могилевська кілька місяців тому спантеличила шанувальників знімками з бізнесменом, однак потім вона спростувала теорії шанувальників про можливий роман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше шанувальники Могилевської розкритикували її новий кліп. Співачка не змогла мовчати і вирішила відповісти хейтерам.