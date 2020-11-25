Могилевська змінилася до невпізнання: нові фото співачки здивували шанувальників

Українська співачка Наталія Могилевська стала героїнею нової зйомки магазину "SPAZIO" і здивувала фанатів несподіваним образом.

Відповідне фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram (його можна подивитися нижче).

"Ми користуємося розумом, щоб здаватися, а не серцем, щоб бути", – підписала кадр співачка.

Так, виконавиця приміряла різноманітні сезонні луки: від фактурного монохрому до яскравих поєднань.

Наталія Могилевська здивувала фанатів несподіваним образом Instagram Могилевської

Наталія Могилевська здивувала фанатів несподіваним образом Instagram "SPAZIO"

Багато шанувальників навіть не впізнали Могилевську на знімку. Вони засипали її компліментами.

"Не впізнати!", "Виглядаєте надзвичайно!", "Бомбезне перевтілення", "Дуже красивий образ!", "Цікаво, ось дивлюся на вас і в шоці... Все-таки людина може дуже багато чого. Змінити зовнішність начебто важко, але ви це робите вражаюче", – пишуть користувачі в коментарях.

Наталія Могилевська здивувала фанатів несподіваним образом Скриншот

Наталія Могилевська здивувала фанатів несподіваним образом Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Наталія Могилевська, яка не так давно спровокувала чутки про новий роман, поділилася подробицями особистого життя.