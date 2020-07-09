Могилевська здивувала позою на пікантному фото

Крістіна Долматова Люди 17:17, 9.07.2020

Українська співачка Наталія Могилевська презентувала обкладинку нового синглу "Белый самолет", на якій постала в пікантному образі.

Відповідне фото зірка розмістила на особистій сторінці в Instagram. Зазначимо, що на ньому Могилевська позувала в ніжно-блакитній мінісукні, продемонструвавши стрункі ноги. Крім того, на знімку Наталія зображена блондинкою, в яку вона нещодавно перевтілилася.

"Отже, признавайтесь чесно, вам не здається, що сукня занадто коротка?" – прокоментувала публікацію Могилевська.

пресслужба Могилевської

Шанувальники неоднозначно оцінили кадр співачки: "Дуже незвичайний кадр! Вогонь", "Ох, ці ніжки", "Це як так вигнутися потрібно?", "Вже не знає як привернути увагу", "Це вона позує чи впала?" – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наталія Могилевська презентувала мініфільм під назвою "Любов – це велика сила", в якому вона пристрасно цілувалася з чоловіком-красенем.

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