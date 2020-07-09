Українська співачка Наталія Могилевська презентувала обкладинку нового синглу "Белый самолет", на якій постала в пікантному образі.

Відповідне фото зірка розмістила на особистій сторінці в Instagram. Зазначимо, що на ньому Могилевська позувала в ніжно-блакитній мінісукні, продемонструвавши стрункі ноги. Крім того, на знімку Наталія зображена блондинкою, в яку вона нещодавно перевтілилася.

"Отже, признавайтесь чесно, вам не здається, що сукня занадто коротка?" – прокоментувала публікацію Могилевська.

пресслужба Могилевської

Шанувальники неоднозначно оцінили кадр співачки: "Дуже незвичайний кадр! Вогонь", "Ох, ці ніжки", "Це як так вигнутися потрібно?", "Вже не знає як привернути увагу", "Це вона позує чи впала?" – написали люди.

Могилевська здивувала позою на пікантному фото

Могилевська здивувала позою на пікантному фото

Могилевська здивувала позою на пікантному фото

Могилевська здивувала позою на пікантному фото

Могилевська здивувала позою на пікантному фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наталія Могилевська презентувала мініфільм під назвою "Любов – це велика сила", в якому вона пристрасно цілувалася з чоловіком-красенем.