"Я закохана": Могилевська вперше розповіла про свого таємного чоловіка

Популярна українська співачка і продюсер Наталя Могилевська зробила відверту заяву про своє особисте життя.

Так, в інтерв'ю Славі Дьоміну в програмі "Слава+", на питання про її чоловіків, артистка відповіла, що зараз закохана і перебуває у відносинах. Однак Могилевська поки не говорить, хто її коханий і не розповідає, де вони познайомилися (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Слава Дьомін та Наталя Могилевська Фото: instagram/nataliya_mogilevskaya

"Я закохана. Однак поки мені нема чого більше сказати. По-перше, тому що щастя любить тишу. А по-друге, відносини повинні визріти. Те, що нам всім здається тільки коли ми познайомилися... нам багато чого здається. Але життя потім ставить все на свої місця. Тому, я б почекала. Не хочу нічого розповідати, тому що відразу ж стане ясно, хто він і яка в нього професія", – поділилася Могилевська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно шанувальники Могилевської розкритикували зірку за надмірну худорлявість і втомлений вигляд. А перед цим вона вразила шанувальників відвертим сценічним костюмом – артистка вийшла на сцену в повністю прозорій сукні.

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