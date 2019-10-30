Головна Новини
30 жовтня • оновлено в 11:53
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Я закохана": Могилевська вперше розповіла про свого таємного чоловіка

1.3т Читати матеріал російською

Популярна українська співачка і продюсер Наталя Могилевська зробила відверту заяву про своє особисте життя.

Так, в інтерв'ю Славі Дьоміну в програмі "Слава+", на питання про її чоловіків, артистка відповіла, що зараз закохана і перебуває у відносинах. Однак Могилевська поки не говорить, хто її коханий і не розповідає, де вони познайомилися (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Слава Дьомін та Наталя Могилевська

Слава Дьомін та Наталя Могилевська

Фото: instagram/nataliya_mogilevskaya

Новини
"Він зачепив мене!" Солістка гурту KAZKA розповіла про роман з іноземцем

"Я закохана. Однак поки мені нема чого більше сказати. По-перше, тому що щастя любить тишу. А по-друге, відносини повинні визріти. Те, що нам всім здається тільки коли ми познайомилися... нам багато чого здається. Але життя потім ставить все на свої місця. Тому, я б почекала. Не хочу нічого розповідати, тому що відразу ж стане ясно, хто він і яка в нього професія", – поділилася Могилевська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно шанувальники Могилевської розкритикували зірку за надмірну худорлявість і втомлений вигляд. А перед цим вона вразила шанувальників відвертим сценічним костюмом – артистка вийшла на сцену в повністю прозорій сукні.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Наталя Могилевська
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel