Співачка Наталія Могилевська поставила запитання підписникам про те, якою мовою їй краще вести проєкти: російською чи українською. Це викликало бурхливі суперечки в мережі.

Відповідний пост артистка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Вона також поділилася фото, на якому позувала на сцені шоу "Танці з зірками" в леопардовій сукні.

"Друзі, хочу звернутися до всіх із запитанням. Як думаєте, мені варто продовжувати в проєктах говорити російською мовою чи переходити поступово на українську? Але тоді ми розуміємо, що найближчим часом я буду звучати в ефірі неідеально", – написала Могилевська.

Могилевська викликала суперечки в мережі через російську мову (Instagram Наталії Могилевської)

Шанувальники знаменитості тут же взялися відповідати на її запитання. Зазначимо, що думки коментаторів розділилися, а деяких публікація Могилевської помітно розлютила.

"Якесь дурне запитання. Жити в Україні, бути українською зіркою, зніматися на українському телебаченні й говорити російською мовою? Чому таких запитань не виникає, наприклад, у німців чи у британців?", "Говорити українською мовою – це ще не показник патріотизму. За часів СРСР ми всі розмовляли російською мовою, нічого поганого в цьому не бачу. Говоріть тією мовою, якою вам комфортно", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наталія Могилевська повідомила, що припинила продюсерську діяльність, а також розповіла про жорстокість шоу-бізнесу.