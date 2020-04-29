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29 квітня • оновлено в 23:59
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Могилевська відверто розповіла про жорстокість шоубізу

2.7т
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Популярна українська співачка Наталія Могилевська повідомила, що припинила продюсерську діяльність, а також розповіла про жорстокість шоу-бізнесу.

Відверту заяву вона зробила в підкасті "2POPODCAST" (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ніколи більше": Могилевська відверто розповіла про жорстокість шоубізу

Скріншот з відео

"Я прийняла рішення для себе, що більше ніколи нікого продюсувати не буду. У мене є педагогічний талант. Я знаю, як навчити, лаконічно, просто, дохідливо... ми з Кузьмою це робили ще в 2000х. Але коли довелося зіткнутися з контактами, вкладеннями грошей в інших людей, з зрадою, необов'язковістю або необхідністю повідомити дівчині що вона не може виходити заміж і народжувати дітей поки не закінчиться контракт. Це не моє. Для жінки це дуже жорстокий бізнес", - сказала Могилевська.

Вона зазначила, що не могла в належній мірі керувати артистами і змушувати їх що-небудь робити.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Могилевська порадувала шанувальників новим пікантним фото, на якому позувала в сексуальній сукні.

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Автор
Марія Дідик
Особи
Олексій Завгородній (Позитив) Олексій Потапенко (Потап) Наталя Могилевська
Місце
Україна
Тег
шоу-бизнес
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