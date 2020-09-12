Могилевська про роман із мільйонером: ховайте носові хустки, сердечка і няшки

Українська співачка Наталія Могилевська, яка нещодавно спровокувала чутки про новий роман, поділилася подробицями особистого життя.

У Instagram-акаунті знаменитість опублікувала спільне фото з чоловіком, українським бізнесменом і власником місцевих бутиків Олегом Рижовим, і зазначила, що між ними жодного роману немає.

Могилевська повідомила, що з Рижовим у них тільки дружні стосунки. Зірка зізналася, що на закритті Тижня моди у Києві вони з'явилися не для того, щоб пофліртувати на камеру. Виявляється, Могилевська і мільйонер заснували спільний проєкт, який представили на UFW.

"Днями це фото викликало багато питань і припущень про те, що за людина поруч. Ховайте носові хустки, сердечка і няшки, це просто мій друг", – спростувала чутки про роман Могилевська.

Також у публікації артистка зізналася, що Рижов запропонував зірці приєднатися до написання статей у відомому журналі і вести колонку разом з ним. Знаменитість звернулася за порадою до шанувальників, яку тему краще висвітлити: смерть, зрада, наркотики, секс та інші.

"Як вам тема: А правда, що багато жінок знають про зради чоловіка, але закривають на це очі. Роблять вигляд, що не в курсі. Або вважають що всі чоловіки полігамні і їм типу потрібна молода кров! Олег, наприклад, говорить, що для чоловіка це нормально. Що думаєте?" – запитала у користувачів мережі зірка.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про те, що Влад Яма вперше розповів правду про роман із Могилевською.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!