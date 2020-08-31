Могилевська про пережиту депресію: я чекала, коли це життя закінчиться

Українська співачка Наталя Могилевська відверто розповіла, що страждала від депресії, тому що розчарувалася в собі і своїх цілях.

Про це артистка зізналася в інтерв'ю програмі "Життя Відомих Людей". Кілька років тому вона втратила маму, розлучилася з чоловіком і різко поправилася, а гроші та популярність не приносили їй щастя (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Мене змусило життя дійти до цього дна, відштовхнутися і стати іншою людиною. Я стала жорстокою і лицемірною, таке трапляється з артистами. Я зрозуміла, що за останні 6-12 місяців не відчувала нічого, крім агресії та терпіння. Я терпіла і чекала, коли ж це життя закінчиться. Я просто чекала, коли це пекло взагалі закінчиться", – зізналася Могилевська.

Наталя Могилевська зізналася, що страждала від депресії pravda.if.ua

Проте одного разу співачка згадала, якою дівчинкою із жагою до життя була в дитинстві. Саме це допомогло їй позбутися депресивного стану. Зірка навіть була готова відмовитися від своєї кар'єри, аби відчувати знову радість, щастя та любов. Згодом вона вирушила до Індії, де почала свою трансформацію і відшукала спокій та гармонію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наталя Могилевська повідомила, що припинила продюсерську діяльність, а також розповіла про жорстокість шоу-бізнесу.