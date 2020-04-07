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7 квітня • оновлено в 08:49
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Могилевська поцілувалася з Білик на камеру: пікантне фото

1.1т
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Українська співачка Наталія Могилевська опублікувала пікантне фото, на якому показала поцілунок зі співачкою Іриною Білик.

Відповідна фотографія з'явилася на сторінці знаменитості в Instagram.

Наталія Могилевська

Наталія Могилевська

06239.com.ua

Так, на фото Білик і Могилевська сфотографовані в сценічних костюмах з пір'ям і стразами. При цьому, артистки цілуються в губи. Таким знімком Наталія привітала Ірину з днем народження – 6 квітня зірці виповнилося 50 років.

"Моє кохання! З днем народження! Ти Ангел! Ти Легенда! Ти автор моїх улюблених українських пісень! Живи, люби, радуй нас!", – написала під фото Могилевська.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ірина Білик зізналася, чому пішла від свого продюсера Юрія Нікітіна.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особи
Наталя Могилевська Ірина Білик
Місце
Україна
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Bychkov Anatoliy
Bychkov Anatoliy
Эти сучки одного помета...
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