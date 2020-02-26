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26 лютого • оновлено в 10:43
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Могилевська несподівано змінила імідж: як зараз виглядає співачка

1.4т
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Популярна українська співачка Наталя Могилевська несподівано змінила звичний образ.

Фотографіями в новому іміджі артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Наталя Могилевська

Наталя Могилевська

Instagram @nataliya_mogilevskaya

Новини
Могилевська приголомшила шанувальників стрункою фігурою у відвертому вбранні

Зокрема, Могилевська поекспериментувати зі своєю зачіскою. Так, на свіжих знімках 44-річна знаменитість позує з об'ємними кучерями і великим червоним бантом.

"Починається...", – коротко підписала публікацію Наталя.

Наталя Могилевська змінила імідж

Наталя Могилевська змінила імідж

Instagram @nataliya_mogilevskaya

Наталя Могилевська змінила імідж

Наталя Могилевська змінила імідж

Instagram @nataliya_mogilevskaya

Примітно, що шанувальники позитивно відреагували на б'юті-зміни співачки.

"Яка прикольна", "Шикарна", "Вам йде", "Яка красива", "Сексі", – захоплювалися користувачі в коментарях.

Могилевська несподівано змінила імідж: як зараз виглядає співачка
Могилевська несподівано змінила імідж: як зараз виглядає співачка
Могилевська несподівано змінила імідж: як зараз виглядає співачка
Могилевська несподівано змінила імідж: як зараз виглядає співачка
Могилевська несподівано змінила імідж: як зараз виглядає співачка
Могилевська несподівано змінила імідж: як зараз виглядає співачка

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Наталя Могилевська натякнула, що знаходиться в статусі нареченої. Зокрема, зірка зізналася, що щаслива в нових відносинах, які стали серйозними.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особа
Наталя Могилевська
Місце
Україна
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