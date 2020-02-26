Могилевська несподівано змінила імідж: як зараз виглядає співачка

Популярна українська співачка Наталя Могилевська несподівано змінила звичний образ.
Фотографіями в новому іміджі артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Наталя Могилевська
Instagram @nataliya_mogilevskaya
Зокрема, Могилевська поекспериментувати зі своєю зачіскою. Так, на свіжих знімках 44-річна знаменитість позує з об'ємними кучерями і великим червоним бантом.
"Починається...", – коротко підписала публікацію Наталя.
Наталя Могилевська змінила імідж
Instagram @nataliya_mogilevskaya
Наталя Могилевська змінила імідж
Instagram @nataliya_mogilevskaya
Примітно, що шанувальники позитивно відреагували на б'юті-зміни співачки.
"Яка прикольна", "Шикарна", "Вам йде", "Яка красива", "Сексі", – захоплювалися користувачі в коментарях.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Наталя Могилевська натякнула, що знаходиться в статусі нареченої. Зокрема, зірка зізналася, що щаслива в нових відносинах, які стали серйозними.
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