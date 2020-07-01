Могилевська кардинально змінила імідж і заінтригувала зізнанням

Українська співачка Наталія Могилевська здивувала шанувальників новим іміджем – вона стала блондинкою.

Так, свої зміни в образі артистка пояснила білою смугою в житті. Про це ексклюзивно для OBOZREVATEL розповіла пресслужба Могилевської й поділилася свіжим фото з нею.

"Так, це експериментальний образ. Не буду приховувати, в моєму житті відбулися серйозні зміни. Але я вірю, що настала біла смуга, і разом з нею народилася пісня "Белый самолет" і білосніжне волосся, це літній, яскравий, сонячний настрій. Я готую дуже багато нового матеріалу, який всіх порадує і здивує", – розповіла Могилевська.

Наталя Могилевська стала блондинкою (пресслужба співачки)

Крім цього, Могилевська в новому образі зняла mood відео на пісню-маніфест для всіх жінок "Белый самолет" і пообіцяла незабаром його презентувати. До речі, режисером і креативним продюсером ролика став Герман Ненов. Саме він зняв для артистки фільм на її "карантинний" альбом "Любов – то велика сила".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наталія Могилевська презентувала мініфільм під назвою "Любов – це велика сила", в якому вона пристрасно цілувалася з чоловіком-красенем.