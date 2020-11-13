Могилевська і 90-річний Чапкіс стали героями любовного трикутника в новому відео

Українська співачка Наталія Могилевська в дуеті із зіркою серіалу "Школа", творцем Tik Tok будинку ULove Home Данею Вегасом записала кавер на свій легендарний хіт "Місяць" й зняла кліп на цю композицію.

Так, в основі сюжету розгортається вампірська історія кохання між Графом Дракулою в ролі якого Григорій Чапкіс та його свитою (українські зірки Тік Тoк з ULove Home), графинею Могилевською й священником в ролі Дані Вегаса. Відповідний ролик був опублікований 13 листопада на офіційному YouTube-каналі спывачки (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Григорій Чапкіс та Наталія Могилевська скріншот з відео

Даня Вегас і Наталія Могилевська пресслужба

"У рамках просування пісні "Белый самолет" я побувала в гостях у тіктокеров, ми дуже подружилися з ними й вони мені запропонували колаборацію. Я подумала що це буде дуже цікаво поєднати класичну музичну освіту і сучасний інноваційний підхід в музиці... Також для мене було величезною честю зніматися в одному кліпі з легендарним танцюристом, моїм викладачем Григорієм Чапкісом. Наша історія дуже давня, він був моїм учителем ще у 90-х, коли я вчилася в естрадно-цирковій академії, так що в цій картині всі покоління артистів", – поділилася Могилевська.

Григорій Чапкіс в образі Графа Дракули скріншот з відео

Наталія Могилевська випустила кавер на свій хіт "Місяць" пресслужба

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової відеороботи співачки. Вони написали безліч похвальних коментарів під публікацією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наталія Могилевська повідомила, що припинила продюсерську діяльність, а також розповіла про жорстокість шоу-бізнесу.