Модні аксесуари осінь-зима 2020-2021: на що звернути увагу. Фото

Аксесуари відіграють важливу роль у створенні модного образу. Ними можна підкреслити вбрання і зробити його виразнішим.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL розповість про найтрендовіші аксесуари сезону осінь-зима 2020-2021. Вони підійдуть під будь-який образ.

Масивний ланцюг

Масивне кольє-ланцюг – основна тенденція серед прикрас в сезоні осінь-зима 2020-2021. Даний аксесуар буде відмінно доповнювати будь-який образ, від спортивного костюма до оверсайз світшоту чи шкіряної сорочки. Золото або срібло – вибирати вам.

Перли

У списку модних тенденцій сезону осінь-зима 2020-2021 – благородні перли. Багаторядні кольє і поодинокі нитки, сережки та браслети, прикрашені перлинами ідеально підійдуть як під повсякденний, так і під вечірній образ, зробивши його неповторним.

Одинарна сережка

Якщо раніше сережки в основному були елегантних і витончених форм, то зараз, чим більша і незвичніша модель, тим краще. Крім того, як і раніше "левова частка" уваги дістається моносережкам, які з кожним сезоном стають ефектнішими. Таку прикрасу ви можете носити з сукнями та масивними черевиками, штанами й жакетами, або ж зі спортивним оверсайз костюмом. Що стосується верхнього одягу, то його слід підбирати під образ в цілому.

Сумка-відро

Класичні сумки-відра, що стали хітом 2019 року, також будуть актуальні в осінньо-зимовому сезоні 2020-2021. Попри досить компактний розмір, така сумка може похвалитися відмінною місткістю. Стилісти рекомендують не зупинятися на базових моделях, а вибирати найцікавіші версії.

Краватка

Предмет чоловічого гардероба був помічений на моделях на показах Christian Dior, Prada, Versace та Dolce & Gabbana. Модні бренди пропонують носити краватку з сорочками, блузами, класичними костюмами й спідницями. Також спробуйте купити жилет, який ідеально буде поєднувати з вашою улюбленою краваткою.

Довгі рукавички

Елегантні довгі рукавички – одна з основних тенденцій серед аксесуарів для осені-зими 2020-2021. Така деталь додасть розкоші будь-якому образу, а також захистить руки від холоду. Носити рукавички можна як з пальто і шубами, так і з дутими куртками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було проведено опитування, в рамках якого виявили, що кожна жінка повинна мати у своєму гардеробі не менше п'яти пар джинсів, сім джемперів, чотири спідниці, дві пари спортивних штанів і десять футболок.