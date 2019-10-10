Модне взуття на зиму 2020: головні тренди сезону

Обдумуючи свої майбутні модні образи на зимовий сезон ні в якому разі не варто забувати про взуття. Адже саме воно зробить їх завершеними.

OBOZREVATEL пропонує добірку трендового взуття на зиму 2020 року.

Блоковий каблук

Почнемо з того, що квадратні каблуки набагато стійкіші, ніж тонкі. Тому такий варіант взуття буде не тільки дуже модним цієї зими, але і практичним. Зазначимо, що черевики з блоковим каблуком підійдуть під будь-який образ: як під жіночний, так і під більш зухвалий.

Фото: vogue.ua

Фото: vogue.ua

Фото: vogue.ua

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Високі ботфорти

Високі чоботи — це взуття, яке ви просто зобов'язані мати у своєму гардеробі в зимовому сезоні. Вони будуть тримати ноги в теплі та привнесуть модний штрих в будь-яке вбрання.

Фото: modnayaobuvru.ru

Фото: kleo.ru

Фото: ledysoveti.ru

Грубі черевики

Грубі і брутальні черевики також залишаються в центрі уваги взимку 2020 року. Зазначимо, що їх можна комбінувати як з сукнями, так і вузькими штанами.

Фото: smartwomens.ru

Фото: smartwomens.ru

Фото: voguemoda.ru

Взуття, оздоблене хутром

Альтернативою уггам, які поступово перестають бути модними, стануть всілякі чоботи і черевики з хутряною обробкою. Вони не тільки зроблять ваш образ дуже стильним, але і вам буде в них дуже тепло.

Фото: smartwomens.ru

Фото: womenshealth.su

Фото: marieclaire.ru

Раніше OBOZREVATEL підготував добірку з найкрасивішого, стильного і теплого верхнього одягу на зиму 2020 року.

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