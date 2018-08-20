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СпортLady

Модель з синдромом Дауна виграла престижний конкурс краси: її фото

1.9тЧитати новину російською

У Північній Ірландії в міжнародному конкурсі краси перемогла модель з синдромом Дауна. 19-річна Кейт Грант отримала корону переможниці в номінації "підлітки", обійшовши 39 конкуренток.

До цього дівчина брала участь у тижні моди в Белфасті і знімалася для реклами. Про перемогу вона написала на своїй сторінці в Facebook.

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"Я була в шоці. Моя сім'я підтримувала мене і плакала. Моя мрія - надихнути і змусити повірити в себе молодих людей з синдромом Дауна та іншими захворюваннями - здійснилася", - заявила Грант.

Зараз дівчина планує продовжити модельну кар'єру.

Як раніше писав OBOZREVATEL, киянка Яна Бєляєва, учасниця "Міс Україна Всесвіт-2018", яка була помічена в одному з клубів столиці в компанії чоловіка виконавиці Ані Лорак, отримала на конкурсі краси приз глядацьких симпатій.

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Базака Татьяна
Базака Татьяна
Здравствуйте, y когo гипертония - срочнo чиcтитe сocyды! Это навсeгда сбивает дaвлeние до 120/80 зa 1 кyрс http://bestua.maminforum.com
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