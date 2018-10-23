Модель із протезом ноги здивувала сміливими фото в купальнику

Жителька США Тесса Шнайдер стала зіркою соцмереж і таблоїдів не тільки через ефектну модельну зовнішність, а й тому, що відрізняється від більшості моделей — у неї немає ноги, яку вона втратила ще в дитинстві через онкологічне захворювання.
Сьогодні Шнайдер живе повноцінним життям і має намір надихати якомога більше людей на нові звершення, всупереч будь-яким обмеженням, які випадають на їхню долю, пише Daily Mail.
Нещодавно дівчина створила особистий Instagram-профіль, у якому публікує свої фото. Американка абсолютно не соромиться того факту, що одну з ніг їй замінює протез.
Як розповіла дівчина журналістам, у дитинстві вона була звичайною дівчинкою із Філадельфії, поки в 2000 році, коли їй було лише 11, у неї не почала боліти нога. Спочатку дитина не надавала цьому значення, але з кожним ранком болі ставали сильнішими. Тоді, звернувшись до лікаря, родина Шнайдер дізналася про ракове захворювання доньки.
Saturday marked 18 years since I've had my leg amputated. It's crazy to think I do not even remember what life was like without my prosthetic . These are my legs ... And I'm the happiest I've ever been on my own 2 feet.🧜🏼♀️
З метою припинити розвиток пухлини, яку знайшли в нозі, лікарі ухвалили рішення ампутувати кінцівку. Іншого виходу не було.
У вересні того ж року дівчинку прооперували, і вже через три місяці лікарі повідомили радісну новину, Шнайдер вдалося перемогти рак, хоча попереду її чекало нове випробування — навчитися жити з протезом.
Last time I posted a similar pic & captioned 'l'm my own body goals'. I was amazed at the amount of love, yet still was criticized because I did not show the difference between my body & prosthesis. So, for those of you that missed the 'own goals' & #womenempowerment points, here's 1 less thing for you all to wonder / talk about.
FACT: My prosthesis covers will never be identical to my shape & I'll always have 2 different colored legs😆😂 People are going to look anyway so WHO CARES ?! *** Here's to waking up a little more confident today babes ! 😘
З того моменту пройшло вже 18 років, й зараз, як зізнається дівчина, від колишніх переживань та комплексів не залишилося і сліду. Сьогодні вона — модель, щаслива дружина і мати двох дітей.
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