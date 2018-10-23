Модель із протезом ноги здивувала сміливими фото в купальнику

Жителька США Тесса Шнайдер стала зіркою соцмереж і таблоїдів не тільки через ефектну модельну зовнішність, а й тому, що відрізняється від більшості моделей — у неї немає ноги, яку вона втратила ще в дитинстві через онкологічне захворювання.

Сьогодні Шнайдер живе повноцінним життям і має намір надихати якомога більше людей на нові звершення, всупереч будь-яким обмеженням, які випадають на їхню долю, пише Daily Mail.

Нещодавно дівчина створила особистий Instagram-профіль, у якому публікує свої фото. Американка абсолютно не соромиться того факту, що одну з ніг їй замінює протез.

Як розповіла дівчина журналістам, у дитинстві вона була звичайною дівчинкою із Філадельфії, поки в 2000 році, коли їй було лише 11, у неї не почала боліти нога. Спочатку дитина не надавала цьому значення, але з кожним ранком болі ставали сильнішими. Тоді, звернувшись до лікаря, родина Шнайдер дізналася про ракове захворювання доньки.

З метою припинити розвиток пухлини, яку знайшли в нозі, лікарі ухвалили рішення ампутувати кінцівку. Іншого виходу не було.

У вересні того ж року дівчинку прооперували, і вже через три місяці лікарі повідомили радісну новину, Шнайдер вдалося перемогти рак, хоча попереду її чекало нове випробування — навчитися жити з протезом.

З того моменту пройшло вже 18 років, й зараз, як зізнається дівчина, від колишніх переживань та комплексів не залишилося і сліду. Сьогодні вона — модель, щаслива дружина і мати двох дітей.

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