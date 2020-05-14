Модель з невиліковною хворобою шкіри Вінні Харлоу вразила пікантними фото в бікіні
Відома канадська модель Вінні Харлоу з невиліковним захворюванням шкіри поділилася з шанувальниками пікантними знімками.
Відповідні фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в рожевому купальнику, продемонструвавши спокусливу фігуру. Свій образ Харлоу доповнила кросівками того ж кольору.
"Вітамін D", – підписала свою публікацію Вінні.
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від пікантних знімків зірки та засипали її компліментами.
"Ти приголомшуєш", "Красива", "Ти така гаряча" "Королева", "Вау, смачні фото!" – написали люди.
Нагадаємо, що Вінні Харлоу є першою фотомоделлю, яка прославилася за допомогою хвороби вітіліго. У зв'язку із захворюванням у темношкірої моделі на тілі видно великі білі плями, що і стало "фішкою" дівчини.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ведуча "Дом-2" і екссолістка гурту "Блестящие" Ольга Орлова поділилася з шанувальниками пікантним фото в купальнику.