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14 травня • оновлено в 17:16
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Модель з невиліковною хворобою шкіри Вінні Харлоу вразила пікантними фото в бікіні

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Відома канадська модель Вінні Харлоу з невиліковним захворюванням шкіри поділилася з шанувальниками пікантними знімками.

Відповідні фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в рожевому купальнику, продемонструвавши спокусливу фігуру. Свій образ Харлоу доповнила кросівками того ж кольору.

Вінні Харлоу

Вінні Харлоу

Фото: instagram/winnieharlow

"Вітамін D", – підписала свою публікацію Вінні.

Вінні Харлоу сексуально позує на камеру

Вінні Харлоу сексуально позує на камеру

Фото: instagram/winnieharlow

Вінні Харлоу у відвертому купальнику

Вінні Харлоу у відвертому купальнику

Фото: instagram/winnieharlow

Спокуслива Вінні Харлоу

Спокуслива Вінні Харлоу

Фото: instagram/winnieharlow

Вінні Харлоу в пікантній фотосесії

Вінні Харлоу в пікантній фотосесії

Фото: instagram/winnieharlow

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від пікантних знімків зірки та засипали її компліментами.

"Ти приголомшуєш", "Красива", "Ти така гаряча" "Королева", "Вау, смачні фото!" – написали люди.

Модель з невиліковною хворобою шкіри вразила пікантними фото в бікіні
Модель з невиліковною хворобою шкіри вразила пікантними фото в бікіні
Модель з невиліковною хворобою шкіри вразила пікантними фото в бікіні
Модель з невиліковною хворобою шкіри вразила пікантними фото в бікіні
Модель з невиліковною хворобою шкіри вразила пікантними фото в бікіні

Нагадаємо, що Вінні Харлоу є першою фотомоделлю, яка прославилася за допомогою хвороби вітіліго. У зв'язку із захворюванням у темношкірої моделі на тілі видно великі білі плями, що і стало "фішкою" дівчини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ведуча "Дом-2" і екссолістка гурту "Блестящие" Ольга Орлова поділилася з шанувальниками пікантним фото в купальнику.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Вінні Харлоу
Теги
шоу-бизнес шоу
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