Модель вирішила позбутися наслідків пластики й філерів: скільки коштує повернути природну зовнішність

Британська 21-річна модель Моллі Мей Гейґ вирішила позбутися своїх пухких губ, білосніжної усмішки й ідеального овалу обличчя. Дівчина здійснила безліч процедур, щоби змінити свою зовнішність, але зараз робить усе, щоб повернути природний вигляд.

Зокрема, зірка використовувала філери в губи, вилиці, щелепу, а також зверталася до стоматолога, щоб зробити сяючу усмішку. Про це повідомляє видання The Sun.

Як стало відомо, такі зміни в житті Мей почалися із 17 років. За інформацією експертів, на це дівчина витратила понад 8 тисяч фунтів стерлінгів (близько 300 тисяч гривень), із них 6 тисяч фунтів – на філери й 2 тисячі – на зуби.

Моллі Мей Гейґ The Sun

Який вигляд мала Моллі Мей Гейґ після операцій The Sun

За словами Мей, вона сумує за своїм колишнім зовнішнім виглядом і тому вирішила все повернути назад. Модель заявила, що особливо шкодує про зроблені ін'єкції в щелепу.

Який зараз вигляд має Моллі Мей Гейґ The Sun

Моллі Мей Гейґ вирішила позбутися філерів The Sun

Тепер на розчинення наповнювача в щелепі та губах дівчині доведеться витратити близько 500 фунтів стерлінгів (близько 18 тисяч гривень).

Моллі Мей Гейґ позбавляється від своїх пухких губ і ідеального овалу обличчя The Sun

Моллі Мей Гейґ розчиняє філер у губах The Sun

Такий вигляд Моллі Мей Гейґ має зараз The Sun

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна блогерка з Києва Анастасія Покрищук стала відомою завдяки своїм найбільшим штучним вилицям у світі. Дівчина наколола їх сама собі філерами.