Модель вирішила позбутися наслідків пластики й філерів: скільки коштує повернути природну зовнішність
Британська 21-річна модель Моллі Мей Гейґ вирішила позбутися своїх пухких губ, білосніжної усмішки й ідеального овалу обличчя. Дівчина здійснила безліч процедур, щоби змінити свою зовнішність, але зараз робить усе, щоб повернути природний вигляд.
Зокрема, зірка використовувала філери в губи, вилиці, щелепу, а також зверталася до стоматолога, щоб зробити сяючу усмішку. Про це повідомляє видання The Sun.
Як стало відомо, такі зміни в житті Мей почалися із 17 років. За інформацією експертів, на це дівчина витратила понад 8 тисяч фунтів стерлінгів (близько 300 тисяч гривень), із них 6 тисяч фунтів – на філери й 2 тисячі – на зуби.
За словами Мей, вона сумує за своїм колишнім зовнішнім виглядом і тому вирішила все повернути назад. Модель заявила, що особливо шкодує про зроблені ін'єкції в щелепу.
Тепер на розчинення наповнювача в щелепі та губах дівчині доведеться витратити близько 500 фунтів стерлінгів (близько 18 тисяч гривень).
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна блогерка з Києва Анастасія Покрищук стала відомою завдяки своїм найбільшим штучним вилицям у світі. Дівчина наколола їх сама собі філерами.