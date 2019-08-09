Модель-трансгендер загинула при загадкових обставинах

Першу в світі зірку-трансгендера реаліті-шоу Міріам Ріверу знайшли мертвою в її будинку в Мексиці.

За даними Daily Mail, вона була повішеною, а чоловік Деніель Куерво думає, що хтось інсценував самогубство через відмову 38-річної знаменитості стати повією.

Чоловік припустив, що Міріам викликала невдоволення з боку впливових людей Мексики, які хотіли, щоб вона почала торгувати тілом. При цьому сама модель відкрито виступала проти торгівлі людьми.

Міріам Рівера Daily Mail

У день смерті Даніел розмовляв з дружиною по телефону. Вона скаржилася на блювоту з кров'ю, в зв'язку з чим чоловік порадив звернутися до лікаря. Вже після цієї розмови зірка померла. Все це відбулося в лютому 2019 року, і чоловік досі не знає, що насправді сталося з нею.

Рівера Daily Mail

Більш того, тіло моделі кремували, так і не зробивши розтину. Куерво намагався організувати похорон, коли отримав дзвінок з погрозами: "Не думай повертатися до Мексики, або ми вб'ємо і тебе теж". Відтоді він ще жодного разу не був у країні, щоб попрощатися з коханою.

Daily Mail

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