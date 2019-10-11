Модель Ратаковскі засвітила розтяжки на стегнах у пікантному купальнику

У рамках рекламної кампанії бренду купальником Inamorata Woman супермоделі Емілі Ратаковскі знялася модель з розтяжками на стегнах.

Відповідний кадр оприлюднено на офіційній Instagram-сторінці магазину, де можна крупним планом розглянути ці вади на шкірі дівчини.

Модель з розтяжками знялася для бренду Ратаковскі

Зокрема, темношкіра модель позувала у злитому відвертому купальнику лимонного кольору в горошок. До камери вона стояла спиною, частково повернувшись, і дивлячись через плече. У свою чергу, розтяжки на її шкірі можна було побачити навіть тим, хто не придивляється до цієї частині тіла дівчини.

Модель рекламує з розтяжками купальник Inamorata instagram / inamoratawoman /

Але думки з цього приводу розділилися. Одні підтримали за оригінальність, адже дуже часто в подібних фотосесіях використовують фотошоп, щоб прибрати всі вади. Зате інша частина аудиторії була не в захваті, що їм крупним планом показали недосконале тіло моделі.

Ця ж модель instagram / inamoratawoman /

Модель з розтяжками на стегнах instagram / inamoratawoman /

Модель з розтяжками instagram / inamoratawoman /

Модель для бренду Емілі Ратаковскі instagram / inamoratawoman /

Інші моделі з нестандартною фігурою

Як повідомляв OBOZREVATEL, сама Ратаковскі часто знімається в подібних відвертих фотосесіях. Хоча розтяжок у неї жодного разу не було помічено. Влітку папараці застукали Емілі на пляжі й показали фото без ретуші, що не дуже відрізнялося від тих, якими вона зазвичай балує шанувальників.

Супермодель є прихильницею бодіпозитиву й навіть знялася в рекламі з неголеними пахвами, щоб довести, що жінки є гарними в будь-якому стані. Але не всі були з цим згодні.

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