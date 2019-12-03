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3 грудня • оновлено в 14:28
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Модель-"копія" Кардаш`ян показала величезні голі груди: гаряче фото

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Британська супермодель Демі Роуз, яку таблоїди прозвали молодою копією Кім Кардаш`ян, вразила мережу гарячим фото.

Так, на ньому вона позувала повністю голою, продемонструвавши пишні груди. Відповідний знімок Роуз опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Демі Роуз

Демі Роуз

Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз засвітила голі груди

Демі Роуз засвітила голі груди

Фото: instagram/demirosemawby

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Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації моделі і засипали її компліментами.

"Красива дівчина", "Дуже гаряча", "Принцеса", "Ідеальна", — написали люди.

Модель-"копія" Кардаш`ян показала величезні голі груди: гаряче фото
Модель-"копія" Кардаш`ян показала величезні голі груди: гаряче фото
Модель-"копія" Кардаш`ян показала величезні голі груди: гаряче фото
Модель-"копія" Кардаш`ян показала величезні голі груди: гаряче фото

Пропонуємо подивитися й на інші відверті фото Демі Роуз, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

Демі Роуз засвітила пишні груди

Демі Роуз засвітила пишні груди

Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз сексуально позує на камеру

Демі Роуз сексуально позує на камеру

Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз повністю гола

Демі Роуз повністю гола

Фото: instagram/demirosemawby

Спокуслива Демі Роуз

Спокуслива Демі Роуз

Фото: instagram/demirosemawby

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Роуз позувала в крихітному купальнику, який ледь прикрив її груди. Вона часто тішить фанатів пікантними кадрами, практично не залишаючи можливості для уяви.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Демі Роуз
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