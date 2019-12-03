Модель-"копія" Кардаш`ян показала величезні голі груди: гаряче фото

Британська супермодель Демі Роуз, яку таблоїди прозвали молодою копією Кім Кардаш`ян, вразила мережу гарячим фото.
Так, на ньому вона позувала повністю голою, продемонструвавши пишні груди. Відповідний знімок Роуз опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Демі Роуз
Фото: instagram/demirosemawby
Демі Роуз засвітила голі груди
Фото: instagram/demirosemawby
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації моделі і засипали її компліментами.
"Красива дівчина", "Дуже гаряча", "Принцеса", "Ідеальна", — написали люди.
Пропонуємо подивитися й на інші відверті фото Демі Роуз, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.
Демі Роуз засвітила пишні груди
Фото: instagram/demirosemawby
Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/demirosemawby
Демі Роуз сексуально позує на камеру
Фото: instagram/demirosemawby
Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/demirosemawby
Демі Роуз повністю гола
Фото: instagram/demirosemawby
Спокуслива Демі Роуз
Фото: instagram/demirosemawby
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Роуз позувала в крихітному купальнику, який ледь прикрив її груди. Вона часто тішить фанатів пікантними кадрами, практично не залишаючи можливості для уяви.
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