Модель-"копія" Кардаш`ян показала величезні голі груди: гаряче фото

Британська супермодель Демі Роуз, яку таблоїди прозвали молодою копією Кім Кардаш`ян, вразила мережу гарячим фото.

Так, на ньому вона позувала повністю голою, продемонструвавши пишні груди. Відповідний знімок Роуз опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Демі Роуз Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз засвітила голі груди Фото: instagram/demirosemawby

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації моделі і засипали її компліментами.

"Красива дівчина", "Дуже гаряча", "Принцеса", "Ідеальна", — написали люди.

Пропонуємо подивитися й на інші відверті фото Демі Роуз, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

Демі Роуз засвітила пишні груди Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз сексуально позує на камеру Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз повністю гола Фото: instagram/demirosemawby

Спокуслива Демі Роуз Фото: instagram/demirosemawby

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Роуз позувала в крихітному купальнику, який ледь прикрив її груди. Вона часто тішить фанатів пікантними кадрами, практично не залишаючи можливості для уяви.

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