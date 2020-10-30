Модель Карлі Клосс вперше стане мамою – ЗМІ

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що популярна супермодель Карлі Клосс вперше стане мамою. Дівчина вагітна від свого 35-річного чоловіка Джошуа Кушнера.

Знаменитість готується до пологів вже в 2021 році, пише видання People, посилаючись на власні джерела.

"Карлі дуже рада, що очікує появи первістка, який повинен з'явитися в 2021 році. Вона буде чудовою матір'ю", – повідомив інсайдер.

Сама модель поки ніяк не коментує своє становище. Але, за словами джерела, вона дуже щаслива.

Модель Карлі Клосс та її чоловік Джошуа Кушнер стануть батьками Intermoda.Ru

Нагадаємо, Клосс і Кушнер вступили в шлюб в жовтні 2018 року. Тому не так давно подружжя відсвяткувало другу річницю весілля. До цього пара почала зустрічатися в 2012 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Карлі Клосс і "ангел" Victoria's Secret Ізабель Гулар вийшли в світ в однакових нарядах від Fendi.