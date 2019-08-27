"Мо**альский прапор": старе фото реперки, яка виступала на Марші Гідності, розлютило мережу

Українська співачка Аліна Паш, яка виступила перед президентом Володимиром Зеленським на День Незалежності, обурила мережу своїм старим фото.

Так, на ньому вона позувала в куртці, яка за кольором схожа на прапор РФ. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Василь Савчур.

"Вона давала концерти в Москві! Це факт", "Не варто було переривати Державний гімн цим посміховиськом, яке не асоціюється з Україною ні за виглядом, ні за змістом", — пишуть у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 серпня Паш виступила з репом на Майдані, однак не всім сподобалася така ініціатива в День Незалежності. У зв'язку з цим OBOZREVATEL згадав, хто вона така, і які композиції випускала останнім часом.

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