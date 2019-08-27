Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

"Мо**альский прапор": старе фото реперки, яка виступала на Марші Гідності, розлютило мережу

5.5т Читати матеріал російською

Українська співачка Аліна Паш, яка виступила перед президентом Володимиром Зеленським на День Незалежності, обурила мережу своїм старим фото.

Так, на ньому вона позувала в куртці, яка за кольором схожа на прапор РФ. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Василь Савчур.

"Мо**альский прапор": старе фото реперки, яка виступала на Марші Гідності, розлютило мережу
Новини
"Гроші закінчилися?" У Росії вибухнули істерикою через "виступ" Катамадзе
"Мо**альский прапор": старе фото реперки, яка виступала на Марші Гідності, розлютило мережу

"Вона давала концерти в Москві! Це факт", "Не варто було переривати Державний гімн цим посміховиськом, яке не асоціюється з Україною ні за виглядом, ні за змістом", — пишуть у мережі.

"Мо**альский прапор": старе фото реперки, яка виступала на Марші Гідності, розлютило мережу
"Мо**альский прапор": старе фото реперки, яка виступала на Марші Гідності, розлютило мережу
"Мо**альский прапор": старе фото реперки, яка виступала на Марші Гідності, розлютило мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 серпня Паш виступила з репом на Майдані, однак не всім сподобалася така ініціатива в День Незалежності. У зв'язку з цим OBOZREVATEL згадав, хто вона така, і які композиції випускала останнім часом.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
77
8
Смішно
1
Цікаво
37
Сумно
11
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
CARGO 100
CARGO 100
Вам вообще надо исключить с продажи всё, где есть белое, синее и красное. Не вздумайте жрать салат с помидорами и луком с синей посуды ...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
kiy Valeriy
kiy Valeriy
убога співачка!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
kiy Valeriy, Убогое шоу вместо праздника!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...